FORTE ESPLOSIONE SULLO STROMBOLI, NUBE DI FUMO E CENERE

Una nuova forte esplosione con l’emissione di flussi piroplastici è stata registrata alle 14:09 sullo Stromboli dalla rete di monitoraggio dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. Sull’iso...

Una nuova forte esplosione con l’emissione di flussi piroplastici è stata registrata alle 14:09 sullo Stromboli dalla rete di monitoraggio dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. Sull’isola, come giàavvenuto nei giorni scorsi, si è alzata una nube altissima di vapore con ricaduta di cenere.

LE RACCOMANDAZIONI DELLA PROTEZIONE CIVILE

COSA FARE:

-molto probabile che inizi la ricaduta di materiale vulcanico caldo (bombe, lapilli, ceneri) anche di grandi dimensioni. La ricaduta di ceneri vulcaniche potrebbe proseguire per diverse decine di minuti.

• Se sei all’aperto, proteggi bocca, naso e occhi dalla cenere e cerca riparo all’interno di un edificio.

Segui le linee guida Io non rischio della protezione civile