FORTE MALTEMPO IN SICILIA: ALLERTA GIALLA E ARANCIONE DA STASERA

Il dipartimento della Protezione Civile della Sicilia annuncia allerta gialla e arancione da stasera e per le prossime 24-30 ore. Sul sito della Protezione Civile si legge: si prevede il persistere di venti da forti a burrasca dai quadranti orientali, con raffiche di burrasca forte. Previste mareggiate lungo le coste esposte. da oggi per 24-36 ore, si prevede il persistere di precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, locale attività elettrica e forti raffiche di vento. Da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Sicilia occidentale ed orientale, con quantitativi cumulati moderati, fino a puntualmente elevanti sulla Sicilia nord-orientale; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati deboli o puntualmente moderati.

Da molto mossi ad agitati il Tirreno meridionale, e lo Ionio; molto mosso lo Stretto di Sicilia; moto ondoso in graduale attenuazione nella seconda parte della giornata