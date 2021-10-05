FORTE NUBIFRAGIO A CATANIA GRAVI DANNI E FERITI
Un forte “tornado” seguito da pioggia e grandine, si è abbattuto prima delle 15,30, nel centro storico di Catania, causando seri danni anche nelle abitazioni e negli esercizi commerciali.Segnalata la...
Un forte “tornado” seguito da pioggia e grandine, si è abbattuto prima delle 15,30, nel centro storico di Catania, causando seri danni anche nelle abitazioni e negli esercizi commerciali.
Segnalata la presenza di feriti. Diversi gli alberi sradicati.
Diversi lampioni sono caduti.
Circonvallazione in tilt per diversi alberi caduti sul selciato.
Il fenomeno atmosferico, seppure in attenuazione, è ancora in corso. Allertati il 118, vigili del fuoco e protezione civile comunale e regionale per gli interventi di soccorso, conclude il post del comune di Catania.
Si raccomanda , si conclude l'appello ai cittadini di prestare la massima attenzione e di non uscire di casa se non per motivi d’urgenza
https://www.facebook.com/439675602754310/posts/4377051495683348/