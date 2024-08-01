FORTE SCOSSA DI TERREMOTO A COSENZA: MAGNITUDO DI 5.0

Una forte scossa di terremoto è stata avvertita in Calabria alle ore 21:43. Secondo le stime dell'Ingv la magnitudo registrata è pari a 5.0. L'epicentro è in provincia di Cosenza, più precisamente a P...

Una forte scossa di terremoto è stata avvertita in Calabria alle ore 21:43. Secondo le stime dell'Ingv la magnitudo registrata è pari a 5.0. L'epicentro è in provincia di Cosenza, più precisamente a Pietrapaola. Il sisma è stato registrato a una profondità di 21 chilometri.

Il sisma è stato avvertito non solo nel Cosentino, ma anche nel Crotonese e fino a Lamezia e nella provincia di Vibo Valentia. Paura tra la popolazione.

Al momento non si segnalano danni a persone e/o cose

Un terremoto di magnitudo ML 5.0 è avvenuto nella zona: 3 km W Pietrapaola (CS), il

01-08-2024 19:43:19 (UTC) 17 minuti, 58 secondi fa

01-08-2024 21:43:19 (UTC +02:00) ora italiana

con coordinate geografiche (lat, lon) 39.4820, 16.7840 ad una profondità di 21 km.

Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.