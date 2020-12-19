FORTE SCOSSA DI TERREMOTO A REGGIO CALABRIA DI MAGNITUDO 3.9, BEN AVVERTITA A MESSINA

AGGIORNAMENTOUna scossa di terremoto è stata nettamente sentita a Messina alle 11,57 di oggi 19 dicembre 2020. Il sism di i magnitudo ML 3.9, come rilevato dall’unità di ricerca e monitoraggio sismolo...

AGGIORNAMENTO

Una scossa di terremoto è stata nettamente sentita a Messina alle 11,57 di oggi 19 dicembre 2020. Il sism di i magnitudo ML 3.9, come rilevato dall’unità di ricerca e monitoraggio sismologico di Malta e da Ingv-Roma è avvenuto tra Roccaforte del Greco e San Luca, nella zona aspromontana in Provincia di Reggio Calabria.

Al momento non si hanno notizie di danni a cose o persone.

I dati ufficiali

Un terremoto di magnitudo ML 3.9 è avvenuto nella zona: 8 km NE Roccaforte del Greco (RC), alle ore 11:57:42 con coordinate geografiche (lat, lon) 38.1, 15.96 ad una profondità di 18 km.

Una scossa di terremoto durata pochi secondi è stata nitidamente avvertita dalla popolazione a Reggio Calabria e Messina.

L’evento sismico si è verificato a pochi minuti da mezzogiorno.

Si attendo dettagli relativamente alla portata del fenomeno tellurico e all’individuazione dell’epicentro.