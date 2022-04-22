FORTE SCOSSA DI TERREMOTO ALLE 23.08 DI MAGNITUDO 6.0 CON EPICENTRO IN BOSNIA
Un forte terremoto di magnitudo 6 è avvenuto pochi minuti dopo le 23 nella regione meridionale della Bosnia-Erzegovina. Secondo le stime preliminari dell'European-Mediterranean Sismological Centre, l'epicentro è stato registrato a 10km di profondità.
La scossa è stata avvertita in gran parte dell'Italia. Numerosissime le segnalazioni da Nord a Sud.
DATI UFFICIALI
Un terremoto di magnitudo ML 6.0 è avvenuto nella zona: Bosnia and Herz. [Land], il 22-04-2022 ore 23:07:51 ora italiana con coordinate geografiche (lat, lon) 42.8140, 18.0720 ad una profondità di 10 km.
Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.