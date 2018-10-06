FORTE SCOSSA DI TERREMOTO AVVERTITA NEL CATANESE
A cura di Redazione
06 ottobre 2018 03:00
Una forte scossa di terremoto è stata avvertita, intorno alle 2.34 di questa notte, in parte del territorio della provincia di Catania.
Stima preliminare 5 grado Ritcher Camporotondo Etneo ore 02:34:19.
IN AGGIORNAMENTO