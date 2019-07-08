FORTE SCOSSA DI TERREMOTO DI MAGNITUDO 3.9 CON EPICENTRO ADRANO
A cura di Redazione
08 luglio 2019 07:08
Forte scossa di terremoto alle ore 06.38, nettamente avvertita dalla popolazione
Un terremoto di magnitudo ML 3.9 è avvenuto nella zona: 1 km SE Adrano (CT), precisamente alle ore 06:38:27 (UTC
con coordinate geografiche (lat, lon) 37.66, 14.84 ad una profondità di 18 km.
Il terremoto è stato localizzato da: Sala Operativa INGV-OE (Catania).
Allarme sui social network con molte persone che dicono di aver sentito la scossa.
Non ci sono al momento segnalazione di danni a persone o cose.
