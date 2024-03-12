FORTE SCOSSA DI TERREMOTO DI MAGNITUDO 4.4 ALLE ORE 5.37 NELLE ISOLE EOLIE
Forte scossa di terremoto davanti a Messina, alle Isole Eolie, questa mattina alle 5.37.
La terra ha tremato a una profondità di 243 chilometri, in mezzo al mare.
La magnitudo rilevata dall'Ingv è stata di 4.4.
La lontananza dalla costa e la profondità hanno fatto in modo che la scossa non fosse avvertita chiaramente dalla popolazione.
DATI INGV
.Un terremoto di magnitudo ML 4.4 è avvenuto nella zona: Isole Eolie (Messina), il
12-03-2024 05:37:27 (UTC +01:00) ora italiana
con coordinate geografiche (lat, lon) 38.6020, 14.9910 ad una profondità di 243 km.
Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.