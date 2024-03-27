95047

FORTE SCOSSA DI TERREMOTO DI MAGNITUDO 4.5 TRA UDINE E PORDENONE

Una forte scossa di terremoto è stata registrata alle 22.19 a 5 km da Socchieve, in provincia di Udine. Secondo i dati dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) la magnitudo è di 4.5.

27 marzo 2024 22:42
Una forte scossa di terremoto è stata registrata alle 22.19 a 5 km da Socchieve, in provincia di Udine. Secondo i dati dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) la magnitudo è di 4.5. Il sisma a una profondità di 10 km.

Il terremoto è stato avvertito distintamente non solo in Friuli Venezia Giulia, ma in tutto il Nord-Est. Segnalazioni arrivano da Udine, Trieste, Pordenone, ma anche Vicenza e Bolzano.

Non si segnalano al momento danni a persone o cose, ma solo grande paura fra i cittadini.

