Forte scossa di terremoto di magnitudo 5.1 nel Mediterraneo, avvertita in Sicilia e a Malta

Una forte scossa di terremoto ha interessato, nella tarda mattinata di oggi, lunedì 15 settembre 2025, il Mar Mediterraneo centrale, generando apprensione in diverse aree della Sicilia e a Malta.Il si...

Una forte scossa di terremoto ha interessato, nella tarda mattinata di oggi, lunedì 15 settembre 2025, il Mar Mediterraneo centrale, generando apprensione in diverse aree della Sicilia e a Malta.

Il sisma, di magnitudo 5.1 secondo i dati diffusi dal Centro Sismico Euro-Mediterraneo (EMSC), è stato registrato alle ore 11:55 italiane.

L’epicentro è stato localizzato in mare aperto, circa 200 chilometri a sud delle coste maltesi, con una profondità di soli 10 chilometri.

Un’ipocentro così superficiale spiega l’ampia area di risentimento: eventi tellurici di questo tipo, infatti, sono in grado di propagare le onde sismiche su lunghe distanze, rendendole percepibili anche a centinaia di chilometri.

Numerose le segnalazioni arrivate ai centralini dei vigili del fuoco e della protezione civile, soprattutto dalle province di Ragusa, Siracusa e Catania. Molti cittadini hanno riferito di aver percepito un “movimento netto e improvviso”, descritto da alcuni come un’oscillazione e da altri come un sussulto.

La scossa è stata avvertita distintamente anche a Malta, dove la vicinanza all’epicentro ha reso l’evento ancora più evidente.