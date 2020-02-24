FORTE SCOSSA DI TERREMOTO NEL SUD ITALIA, EPICENTRO A COSENZA
Fortissima scossa di terremoto registrata questo pomeriggio a Cosenza.
il sisma si è verificato alle ore 17.02 con epicentro a Rende, provincia di Cosenza di magnitudo 4.4.
La scossa ha avuta una durata di alcuni secondi ed è stata chiaramente percepita dalla popolazione che si è riversata in strada.
Al momento non si registrano danni a persone e cose
I DATI
Un terremoto di magnitudo ML 4.4 è avvenuto nella zona: 2 km E Rende (CS), 24-02-2020 17:02:58 (UTC +01:00) ora italiane
con coordinate geografiche (lat, lon) 39.33, 16.21 ad una profondità di 10 km.
Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.