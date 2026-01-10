Forte scossa di terremoto questa mattina al largo della Calabria: magnitudo 5.1, avvertita anche nel Catanese

Una forte scossa di terremoto è stata registrata alle ore 5:53 di questa mattina al largo della Calabria. Secondo i dati diffusi dall’ (INGV), il sisma ha avuto magnitudo ML 5.1, con epicentro in mare...

Una forte scossa di terremoto è stata registrata alle ore 5:53 di questa mattina al largo della Calabria. Secondo i dati diffusi dall’ (INGV), il sisma ha avuto magnitudo ML 5.1, con epicentro in mare al largo della costa ionica sud-orientale della Calabria a una profondità di circa 65 chilometri.

La scossa, seppur profonda, è stata nettamente avvertita dalla popolazione in diverse aree del Sud Italia.

Segnalazioni sono arrivate anche dal nostro comprensorio, in particolare da Paternò e Ragalna, dove numerosi cittadini riferiscono di aver percepito il movimento tellurico, soprattutto ai piani alti degli edifici.

📊 Dati ufficiali del terremoto (INGV)

Data e ora locale: 10 gennaio 2026 – ore 05:53:11

Coordinate epicentrali: Lat. 37.749 – Lon. 16.226

Zona: Costa Calabra Sud-orientale (provincia di Reggio Calabria)

Magnitudo: 5.1 ML (scala Richter)

Profondità: 64.8 km

Nessun danno segnalato

La Protezione Civile ha comunicato che al momento non risultano segnalazioni di danni a persone o cose. Anche i Vigili del Fuoco, attraverso il portale ufficiale “Ecco i Vigili del Fuoco”, hanno confermato che non sono pervenute richieste di soccorso alle sale operative.

“Terremoto di magnitudo ML 5.1 registrato dall’INGV alle ore 5:53 sulla Costa Calabra Sud-Orientale, in provincia di Reggio Calabria: nessuna richiesta di soccorso né segnalazioni di danni sono giunte al momento ai Vigili del Fuoco”, si legge nella nota ufficiale.

Paura ma nessuna emergenza

Il sisma ha comunque provocato momenti di apprensione, svegliando molte persone nel cuore della notte. La situazione resta sotto costante monitoraggio e non si registrano criticità. Eventuali aggiornamenti saranno comunicati tempestivamente.