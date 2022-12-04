FORTE SCOSSA DI TERREMOTO TRA CAPO D'ORLANDO E LE ISOLE EOLIE CON STIMA PROVVISORIA MAGNITUDO TRA 4.2 E 4.6

AGGIORNAMENTOArriva la conferma ufficiale da parte dell'Ingv.La scossa è stata di magnitudo 4.6 , si è verificata alle ore 08:12:45 con coordinate geografiche (lat, lon) 38.3540, 14.8590 ad una profon...

AGGIORNAMENTO

Arriva la conferma ufficiale da parte dell'Ingv.

La scossa è stata di magnitudo 4.6 , si è verificata alle ore 08:12:45 con coordinate geografiche (lat, lon) 38.3540, 14.8590 ad una profondità di 3 km.

Il terremoto è stato localizzato da: Sala Operativa INGV-OE (Catania).

Terremoto nella zona delle Isole Eolie alle ore 08,12

La prima stima dell'Ingv (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia), dice il sisma ha avuto un'intensità compresa tra 4.2 e 4.6 magnitudo.

La scossa è stata nettamente avvertita dalla popolazione nei comuni della costa tirrenica ed in alcune città della zona Jonica.

Al momento non si segnalano danni a cose e/o persone