FORTE SCOSSA DI TERREMOTO TRA CAPO D'ORLANDO E LE ISOLE EOLIE CON STIMA PROVVISORIA MAGNITUDO TRA 4.2 E 4.6
AGGIORNAMENTOArriva la conferma ufficiale da parte dell'Ingv.La scossa è stata di magnitudo 4.6 , si è verificata alle ore 08:12:45 con coordinate geografiche (lat, lon) 38.3540, 14.8590 ad una profon...
AGGIORNAMENTO
Arriva la conferma ufficiale da parte dell'Ingv.
La scossa è stata di magnitudo 4.6 , si è verificata alle ore 08:12:45 con coordinate geografiche (lat, lon) 38.3540, 14.8590 ad una profondità di 3 km.
Il terremoto è stato localizzato da: Sala Operativa INGV-OE (Catania).
Terremoto nella zona delle Isole Eolie alle ore 08,12
La prima stima dell'Ingv (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia), dice il sisma ha avuto un'intensità compresa tra 4.2 e 4.6 magnitudo.
La scossa è stata nettamente avvertita dalla popolazione nei comuni della costa tirrenica ed in alcune città della zona Jonica.
Al momento non si segnalano danni a cose e/o persone