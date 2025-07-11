FORTE SCOSSA NEL MAR IONIO MERIDIONALE: TERREMOTO DI MAGNITUDO 4.7 SCUOTE LE ACQUE TRA GRECIA E ITALIA

11 luglio 2025 – Un terremoto di magnitudo mb 4.7 è stato registrato oggi alle ore 18:24:05 (ora italiana) nel Mar Ionio Meridionale, in un'area marina situata al largo delle coste della Grecia, nella...

11 luglio 2025 – Un terremoto di magnitudo mb 4.7 è stato registrato oggi alle ore 18:24:05 (ora italiana) nel Mar Ionio Meridionale, in un'area marina situata al largo delle coste della Grecia, nella zona di competenza del fuso orario Europe/Athens.

L’evento sismico è avvenuto a una profondità di 11 chilometri, con coordinate geografiche 37.2006° di latitudine e 20.5989° di longitudine.

Il sisma è stato localizzato dalla Sala Sismica dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) di Roma, che monitora costantemente l’attività tellurica in Italia e nelle regioni limitrofe.

Al momento non si segnalano danni a persone o cose, data la natura marittima dell’epicentro e la relativa distanza dalle coste abitate. Tuttavia, il terremoto potrebbe essere stato percepito in alcune aree costiere del sud Italia e della Grecia occidentale.

Le autorità continuano a monitorare l’evolversi della situazione