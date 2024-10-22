FORTE TEMPORALE A GIARRE , FIUME DI FANGO E DETRITI PER LE STRADE

Fango e detriti trascinati da acqua che scorre nelle strade come un fiume hanno invaso Giarre, centro agricolo del Catanese sul cui territorio si è abbattuto un violento temporale.Danneggiati negozi,...

Fango e detriti trascinati da acqua che scorre nelle strade come un fiume hanno invaso Giarre, centro agricolo del Catanese sul cui territorio si è abbattuto un violento temporale.

Danneggiati negozi, garage e appartamenti.

Sul posto al lavoro uomini e mezzi dei vigili del fuoco e della Protezione civile regionale per liberare le strade. Il forte temporale ha investito anche il vicino comune di Mascali.

"Non ci immaginavamo una portata del genere - ha detto il sindaco di Giarre, Leonardo Cantarella intervistato dalla Tgr Sicilia - siamo impreparati a prevedere questo tipo di criticità".

"Quello che non funziona - ha affermato il sindaco di Mascali, Luigi Messina - è la macchina burocratica che spesso non è celere".

Dalla notte scorsa i vigili del fuoco del comando provinciale di Catania hanno portato a termine 25 interventi di soccorso legati al maltempo. Le zone maggiormente colpite, oltre a Giarre e Mascali, sono state quelle di Zafferana Etnea e Belpasso