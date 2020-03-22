FORTE TERREMOTO IN CROAZIA, ALMENO UNA VITTIMA

Terremoto in Croazia di magnitudo 5.3 alle 5,24 di domenica ora locale (6,24 ora italiana). A Zagabria, la capitale, ci sarebbe un 15enne morto, secondo l'agenzia Ap.Danneggiati diversi palazzi tra cu...

Terremoto in Croazia di magnitudo 5.3 alle 5,24 di domenica ora locale (6,24 ora italiana). A Zagabria, la capitale, ci sarebbe un 15enne morto, secondo l'agenzia Ap.

Danneggiati diversi palazzi tra cui la cattedrale che ha perso una guglia. Le immagini mostrano la gente in strada per la paura e strade coperte da calcinacci. Secondo un quotidiano locale ci sarebbero danni all'ospedale di Rebro. L'epicentro sarebbe a 200 chilometri da Trieste, la scossa è stata avvertita nche in Friuli Venezia Giulia

Il terremoto, come riporta una nota della Protezione civile Fvg, si è verificato a 187 chilometri di distanza ad est dal comune di San Dorligo della Valle (Trieste). La scossa è stata registrata a una profondità di 15 chilometri.