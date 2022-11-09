FORTE TERREMOTO NEL CENTRO ITALIA: MAGNITUDO 5.7

Tre scosse di terremoto sono state avvertite in centro Italia verso le 7 del mattino. Le stime preliminari parlano di una magnitudo di 5.7. L’epicentro è stato registrato nelle Marche a 28 chilometri...

Tre scosse di terremoto sono state avvertite in centro Italia verso le 7 del mattino. Le stime preliminari parlano di una magnitudo di 5.7. L’epicentro è stato registrato nelle Marche a 28 chilometri da Ancona ma le segnalazioni arrivano da tutte le regioni, compresi il Lazio e l’Abruzzo.

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha fornito poco fa le prime stime. La prima scossa è stata registrata alle 7 e 07, la magnitudo è di 5.7 e l’epicentro è la costa pesarese nelle Marche a una profondità di 8 chilometri. La seconda scossa è arrivata alle 7.15 con magnitudo 3.1. La terza è delle 7.16 e la magnitudo è stata di 3.4. Le scosse sono state avvertite soprattutto tra Ancona e Urbino.

Segnalazioni sulle scosse sono arrivate da Perugia, Bologna e dalla Romagna. Al momento non ci sono segnalazioni di danni, ma la prima scossa a Pesaro è stata avvertita significativamente, soprattutto ai piani alti delle case.