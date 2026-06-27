Forti temporali in corso tra Ennese, Nisseno ed Etna: tuoni, fulmini e piogge intense
Nuclei temporaleschi stanno interessando la Sicilia centrale e il versante occidentale dell’Etna. Allerta gialla per rischio temporali.
SICILIA – Forti temporali sono in corso in queste ore su diverse aree interne dell’Isola. Le immagini radar mostrano un vasto nucleo precipitativo tra Agrigentino, Nisseno ed Ennese, con fenomeni più intensi nell’area compresa tra Caltanissetta, Leonforte, Enna e Troina.
Un secondo nucleo temporalesco è ben visibile anche sul versante occidentale dell’Etna, in particolare nella zona di Adrano e nelle aree pedemontane vicine.
Dalla mappa pluviometrica allegata si notano accumuli già significativi in alcune stazioni dell’entroterra, con valori superiori ai 10 millimetri tra Leonforte, Troina e area della diga Nicoletti. Piogge vengono rilevate anche tra Adrano, Centuripe e il bacino del Simeto.
La situazione rientra nel quadro di instabilità annunciato dalla Protezione Civile: per la giornata di sabato 27 giugno è stata indicata allerta gialla per rischio idrogeologico e temporali su tutte le zone della Sicilia.
I fenomeni, localmente intensi, possono essere accompagnati da fulmini, raffiche di vento e improvvisi rovesci. Si raccomanda prudenza, soprattutto lungo strade secondarie, sottopassi, valloni e zone soggette a ruscellamenti.
La situazione resta in evoluzione e sarà monitorata nelle prossime ore.