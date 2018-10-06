FORTISSIMA SCOSSA DI TERREMOTO, CON EPICENTRO SANTA MARIA DI LICODIA - I DATI
L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, comunica che le stazioni della Rete Sismica, alle ore 02:34:20 locali (00:34:20 UTC), hanno registrato un terremoto di magnitudo locale pari a 4.8 (±0.2).
L'evento risulta localizzato a 1.9 km a S da Santa Maria di Licodia.
Le coordinate ipocentrali sono le seguenti:
latitudine 37.598 longitudine 14.893 (errore epicentrale 1.5 km)
profondità 8.6 km (errore in profondità 1.1 km)
Le tre località più vicine all'epicentro sono (in ordine di distanza):
1) Santa Maria di Licodia (CT) (1.9 km)
2) Paternò (CT) (3.6 km)
3) Biancavilla (CT) (5.5 km
IN AGGIORNAMENTO