FORTISSIMA SCOSSA DI TERREMOTO, CON EPICENTRO SANTA MARIA DI LICODIA - I DATI

L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, comunica che le stazioni della Rete Sismica, alle ore 02:34:20 locali (00:34:20 UTC), hanno registrato un terremoto di magnitudo l...

L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, comunica che le stazioni della Rete Sismica, alle ore 02:34:20 locali (00:34:20 UTC), hanno registrato un terremoto di magnitudo locale pari a 4.8 (±0.2).

L'evento risulta localizzato a 1.9 km a S da Santa Maria di Licodia.

Le coordinate ipocentrali sono le seguenti:

latitudine 37.598 longitudine 14.893 (errore epicentrale 1.5 km)

profondità 8.6 km (errore in profondità 1.1 km)

Le tre località più vicine all'epicentro sono (in ordine di distanza):

1) Santa Maria di Licodia (CT) (1.9 km)

2) Paternò (CT) (3.6 km)

3) Biancavilla (CT) (5.5 km

IN AGGIORNAMENTO