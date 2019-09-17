FORZA D'AGRO': AUTO RESTA IN BILICO SUL DIRUPO, SALVO

Stava percorrendo la strada provinciale 16, in salita verso Forza d’Agrò, quando ha perso il controllo della sua Lancia Delta, che si è poi fermata in bilico su un dirupo.Ha rischiato grosso S. D. B.,...

Stava percorrendo la strada provinciale 16, in salita verso Forza d’Agrò, quando ha perso il controllo della sua Lancia Delta, che si è poi fermata in bilico su un dirupo.

Ha rischiato grosso S. D. B., un 29enne originario di Raccuja, che vive ad Alì. E’ riuscito a uscire dall’auto senza riportare ferite ma sotto choc. Pochi metri più avanti e sarebbe precipitato.

Ha raccontato che, di punto in bianco, si sono aperti gli airbag, si è così scontrato contro il muretto a bordo strada, poi distrutto.

Sul posto, i sanitari del 118 di Letojanni, i carabinieri di Sant’Alessio e i vigili del fuoco di Letojanni, che hanno riportato l’auto in strada