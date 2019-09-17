95047

FORZA D'AGRO': AUTO RESTA IN BILICO SUL DIRUPO, SALVO

17 settembre 2019 20:08
Stava percorrendo la strada provinciale 16, in salita verso Forza d’Agrò, quando ha perso il controllo della sua Lancia Delta, che si è poi fermata in bilico su un dirupo.

Ha rischiato grosso S. D. B., un 29enne originario di Raccuja, che vive ad Alì. E’ riuscito a uscire dall’auto senza riportare ferite ma sotto choc. Pochi metri più avanti e sarebbe precipitato.

Ha raccontato che, di punto in bianco, si sono aperti gli airbag, si è così scontrato contro il muretto a bordo strada, poi distrutto.

Sul posto, i sanitari del 118 di Letojanni, i carabinieri di Sant’Alessio e i vigili del fuoco di Letojanni, che hanno riportato l’auto in strada

 

