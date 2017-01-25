Forza Italia nomina i nuovi commissari cittadini

L’on. Salvo Pogliese, coordinatore provinciale di Forza Italia, di intesa con i dirigenti provinciali e i deputati nazionali e regionali azzurri, ha nominato i consiglieri comunali Ezio Mannino e Fran...

L’on. Salvo Pogliese, coordinatore provinciale di Forza Italia, di intesa con i dirigenti provinciali e i deputati nazionali e regionali azzurri, ha nominato i consiglieri comunali Ezio Mannino e Francesco Rinina, e il dott. Turi Chisari nuovi commissari di Forza Italia a Paternò.

“A Paternò, realtà che ha sempre guardato con favore e fiducia a Forza Italia – dichiara Pogliese - abbiamo deciso di affidare il partito alle cure di persone fortemente radicate nel territorio, di esperienza, e apprezzate dalla comunità paternese quali Mannino, Rinina e Chisari. In vista delle importanti scadenze elettorali, che a breve interesseranno Paternò, Forza Italia continua e rilancia con forza il suo impegno nell’interesse dei cittadini paternesi.