Frammenti metallici nei prodotti Sammontana: l'azienda li ritira dalla vendita

La Sammontana, azienda con sede a Empoli, con un avviso pubblicato oggi sui quotidiani, chiede ai propri clienti, i pubblici esercizi, "di bloccare, non procedere alla vendita dei prodotti di prima co...

La Sammontana, azienda con sede a Empoli, con un avviso pubblicato oggi sui quotidiani, chiede ai propri clienti, i pubblici esercizi, "di bloccare, non procedere alla vendita dei prodotti di prima colazione surgelati (croissant etc.)" dei marchi Mongelo, Professional e Tre Marie "perché i prodotti potrebbero contenere un corpo estraneo, ed in particolare dei minuti filamenti metallici".

Si tratta, nello specifico, del marchio Mongelo (codice 1410 Pancioko, lotto 6254; codice 1540 cornetto zuccherato crema curvo, lotto 6243; codice 6239 cornetto zuccheretto albicocca curvo, lotto 6243; codice 6240 cornetto zuccheratto vuoto curvo, lotto 6243).

Marchio Professional (codice 6175, croissant diritto, lotti 6242 e 6250; codice 6207, croissant curvo vuoto, lotto 6242).

Marchio Tre Marie (codice 6057, croissant prestige albicocca, lotto 6243; codice 6088, grancroissant crema, lotto 6254; codice 6090, grancroissant albicocca Os, lotti 6243 e 6250; codice 6091, grancroissant crema Os, lotti 6245, 6246 e 6253; codice 6092, grancroissant nocciola-cacao Os, lotto 6247; codice 6093 grancroissant vuoto Os, lotti 6243, 6245 e 6253; codice 6131, delizia lampone, lotti 6247).

Sammontana chiede a tutti i clienti la restituzione agli agenti e ai distributori provvedendo alla sostituzione e al rimborso delle spese sostenute.

I problemi sono stati riscontrati nell'ambito dei controlli periodi ai macchinari produttivi. "Samnmontana - scrive l'azienda in una nota - mette al primo posto la sicurezza alimentare e la salubrità dei propri prodotti".

Per informazioni è possibile anche contattare il numero verdo 800753852 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18, oppure inviare una mail all'indirizzo [email protected].