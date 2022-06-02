FRANCESCO FARO ELETTO PRESIDENTE DI CONFCOMMERCIO PATERNÒ, RAGALNA E S.M. DI LICODIA

Francesco Faro è il nuovo Presidente di Confcommercio Paternò/Ragalna/S.M. di Licodia.L’elezione è avvenuta oggi, martedì 31 maggio 2022 alla presenza del Presidente Confcommercio Provinciale di Catan...

L’elezione è avvenuta oggi, martedì 31 maggio 2022 alla presenza del Presidente Confcommercio Provinciale di Catania Pietro Agen, che ha aperto l’assemblea. Il nuovo presidente subentra a Stefano Bella che negli anni precedenti è stato alla guida dell’Associazione Paternese.

Questa elezione è stata caratterizzata dall’accorpamento di tre territori quello di Paternò – Ragalna e Santa Maria di Licodia per dare una forte scossa di rinnovamento nei territori. Questa la composizione del direttivo che a breve sarà convocato per mettere a punto il programma che caratterizzerà nei prossimi mesi la categoria e nominare il vicepresidente.

Entrano a far parte del consiglio direttivo i neo eletti: Finocchiaro Emanuele (azienda Solo sole Conserve), Giuffrida Maria Barbara (azienda Giuffrida store calzature), Grasso Tiziana (azienda Piaggio), Messina Giuseppe Antonino (azienda Eclettico Arredamenti), Gennaro Anna Maria Carmela (Azienda Gioelleria Gennaro), Scavo Giovanni (Il Girasole Società Cooperativa ), Cosentino Antonino (Azienda La bottega del Caffè Ragalna), Fazio Carmelo (Azienda Occhiali), Saitta Concetta (azienda Patti Autocarri S.M. di Licodia), Cosentino Vincenzo Davide (azienda Caffè Mania), Costa Edoardo (Dottore Commercialista) Titolari di imprese facente parte di tutti e tre i territori.

Nell'esprimere soddisfazione per l’importante incarico, Francesco Faro ha commentato: metterò a disposizione esperienza e competenze per aiutare le imprese di Paternò/Ragalna/S.M. di Licodia, associate che rappresentano un numero rilevante sul territorio Catanese e dalle quali mi attendo suggerimenti e stimoli per far uscire l’intera categoria dalla crisi pandemica”.

