FRANCESCO PAOLANTONI MANTIENE LA PROMESSA, NUDO PER NAPOLI PER LO SCUDETTO VINTO
07 maggio 2023 20:18
In tantissimi i tifosi del Napoli che hanno fatto follie dalla notte di giovedì sera per la vittoria del terzo scudetto del Napoli. Molti vip avevano promesso follie e qualcuno ha mantenuto la promesse.
Francesco Paolantoni, aveva dichiarato: “Se il Napoli vince lo scudetto, giro in strada nudo mangiando pasta e patate”.
L’attore e comico napoletano lo ha fatto per davvero camminando nudo, con una sciarpa sul collo e una pentola di pasta e patate davanti per coprirsi.