FRANCESCO PAOLANTONI MANTIENE LA PROMESSA, NUDO PER NAPOLI PER LO SCUDETTO VINTO

A cura di Redazione Redazione
07 maggio 2023 20:18
In tantissimi i tifosi del Napoli che hanno fatto follie dalla notte di giovedì sera per la vittoria del terzo scudetto del Napoli. Molti vip avevano promesso follie e qualcuno ha mantenuto la promesse.

Francesco Paolantoni, aveva dichiarato: “Se il Napoli vince lo scudetto, giro in strada nudo mangiando pasta e patate”.

L’attore e comico napoletano lo ha fatto per davvero camminando nudo, con una sciarpa sul collo e una pentola di pasta e patate davanti per coprirsi.

https://twitter.com/GioFrezzetti/status/1654871258650103812

