FRANCIA: CAVALLO SCAPPA DALL’IPPODROMO ED ENTRA IN UN BAR - VIDEO

Una cavalla impegnata in una corsa al galoppo a Chantilly, a nord di Parigi, è scappata dall’ippodromo ed ha deciso di andare al bar ristorante che si trova di fronte all'ingresso principale. Peccato che entrando in quel modo, imbizzarrita, ha scatenato il panico tra i clienti. Le telecamere di sicurezza hanno ripreso la scena surreale, immortalando i clienti e i camerieri che fuggivano impauriti.

https://youtu.be/efD9kX8zyB8