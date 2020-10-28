FRANCIA E GERMANIA VICINI AL LOCKDOWN: LA SITUAZIONE PEGGIORA

Lockdown nei Paesi dell'Europa. Il governo francese prevede un lockdown nazionale per un mese a partire dalla mezzanotte di giovedì. A riferirlo è BFM-TV ed è atteso oggi l'ntervento del presidente Em...

Lockdown nei Paesi dell'Europa. Il governo francese prevede un lockdown nazionale per un mese a partire dalla mezzanotte di giovedì. A riferirlo è BFM-TV ed è atteso oggi l'ntervento del presidente Emmanuel Macron. L'emittente precisa che il lockdown sarà più flessibile rispetto a quello della primavera.

Germania: un lockdown "light" a partire dal 4 novembre e per tutto il mese valido per l'intero territorio tedesco. E' questa la proposta contenuta nel documento che la cancelliera tedesca Angela Merkel sottoporrà alla riunione con i governatori dei Land. La notizia è riportata dal quotidiano Bild. Saranno chiusi bar, ristoranti, centri sportivi, teatri e cinema e saranno vietati gli assembramenti e le manifestazioni pubbliche. Resteranno invece aperti asili e scuole. Tutti i Paesi stanno inasprendo le misure per via della seconda ondata del Coronavirus.