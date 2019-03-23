FRANCO BATTIATO: “IL PEGGIO È PASSATO. ORA VA MOLTO MEGLIO”

Franco Battiato ritorna a farsi sentire in una nota in cui comunica il miglioramento delle sue condizioni di salute: «A chi mi chiede della mia salute rispondo che il peggio è passato.Ora va molto meg...

Franco Battiato ritorna a farsi sentire in una nota in cui comunica il miglioramento delle sue condizioni di salute: «A chi mi chiede della mia salute rispondo che il peggio è passato.

Ora va molto meglio, sono tornato a mio agio con la pittura e talvolta mi siedo al pianoforte. Oggi sto lavorando a un brano nuovo.»

Per i fan del cantautore siciliano si tratta di una notizia ottima. Per mesi sono rimasti con il fiato sospeso da quando ad agosto era scattato lo stato di allerta sulle condizioni di Battiato, con voci inerenti a una grave malattia.

Molti avevano ipotizzato una malattia neurodegenerativa e il silenzio dell’artista aveva contribuito a sostenere questa eventualità.

Alla fine amici e parenti erano intervenuti pubblicamente a rassicurare i fan e lo stesso Battiato aveva pubblicato su Facebook una foto nuova.

La notizia arrivata oggi tranquillizza definitivamente il pubblico e arriva in occasione della pubblicazione di un’edizione speciale di Fleurs che compie quest’anno il ventesimo anniversario ed è stata pubblicata per la prima volta in vinile.