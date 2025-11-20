Franco Tomasello lascia Fratelli d’Italia Paternò: “Metodo opaco, opposizione inesistente”

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO Negli ultimi mesi ho riflettuto profondamente sul ruolo che ho ricoperto all’interno del coordinamento cittadino di Fratelli d’Italia a Paternò.Un ruolo che ho sempre vissuto...

Negli ultimi mesi ho riflettuto profondamente sul ruolo che ho ricoperto all’interno del coordinamento cittadino di Fratelli d’Italia a Paternò.

Un ruolo che ho sempre vissuto con senso di responsabilità, spirito di servizio e rispetto.

Oggi, con la stessa serietà con cui ho accettato quell’incarico, comunico le mie dimissioni dal coordinamento e la mia presa di distanza politica dall’attuale linea del partito a livello locale, rappresentata dal coordinatore e dal capogruppo consiliare.

La mia non è una scelta emotiva, ma una scelta etica.

Una scelta di campo.

In questi mesi ho constatato, con crescente disagio, un metodo politico che non riesco più a condividere:

– il coordinatore assume decisioni senza un reale confronto, limitandosi a comunicare scelte già definite;

– il gruppo consiliare appare concentrato più sulla gestione personalistica dell’azione politica che sulla costruzione di una vera opposizione, e le ultime due sedute del Consiglio comunale lo hanno dimostrato con chiarezza: l’opposizione di questo partito, semplicemente, non esiste;

– i temi importanti vengono affrontati sulla base di convenienze momentanee e non di una visione;

– le relazioni politiche sono guidate esclusivamente da equilibri personali e non da contenuti;

– ogni voce libera è tollerata solo se non intacca assetti e posizionamenti dettati da interessi opachi, determinando una distanza sempre più grave tra ciò che si proclama e ciò che davvero si fa.

In politica conta ciò che è giusto, ciò che è trasparente, ciò che è coerente, ciò che è utile alla comunità.

Quando questi principi vengono meno, si rompe il patto con i cittadini.

E io non voglio far parte di un sistema che, anziché distinguersi, finisce per assomigliare proprio a ciò che dovrebbe combattere.

Pertanto, con la presente, rassegno irrevocabilmente le mie dimissioni e chiedo che ne venga presa immediata nota in tutte le sedi competenti.

Franco Tomasello