Franco Tomasello lascia Fratelli d’Italia Paternò: “Metodo opaco, opposizione inesistente”
Negli ultimi mesi ho riflettuto profondamente sul ruolo che ho ricoperto all’interno del coordinamento cittadino di Fratelli d’Italia a Paternò.
Un ruolo che ho sempre vissuto con senso di responsabilità, spirito di servizio e rispetto.
Oggi, con la stessa serietà con cui ho accettato quell’incarico, comunico le mie dimissioni dal coordinamento e la mia presa di distanza politica dall’attuale linea del partito a livello locale, rappresentata dal coordinatore e dal capogruppo consiliare.
La mia non è una scelta emotiva, ma una scelta etica.
Una scelta di campo.
In questi mesi ho constatato, con crescente disagio, un metodo politico che non riesco più a condividere:
– il coordinatore assume decisioni senza un reale confronto, limitandosi a comunicare scelte già definite;
– il gruppo consiliare appare concentrato più sulla gestione personalistica dell’azione politica che sulla costruzione di una vera opposizione, e le ultime due sedute del Consiglio comunale lo hanno dimostrato con chiarezza: l’opposizione di questo partito, semplicemente, non esiste;
– i temi importanti vengono affrontati sulla base di convenienze momentanee e non di una visione;
– le relazioni politiche sono guidate esclusivamente da equilibri personali e non da contenuti;
– ogni voce libera è tollerata solo se non intacca assetti e posizionamenti dettati da interessi opachi, determinando una distanza sempre più grave tra ciò che si proclama e ciò che davvero si fa.
In politica conta ciò che è giusto, ciò che è trasparente, ciò che è coerente, ciò che è utile alla comunità.
Quando questi principi vengono meno, si rompe il patto con i cittadini.
E io non voglio far parte di un sistema che, anziché distinguersi, finisce per assomigliare proprio a ciò che dovrebbe combattere.
Pertanto, con la presente, rassegno irrevocabilmente le mie dimissioni e chiedo che ne venga presa immediata nota in tutte le sedi competenti.
Franco Tomasello