FRANCOFONTE, SPARA AL PADRE DEL RAGAZZO CHE HA FERITO SUO FIGLIO: ARRESTATO

I carabinieri hanno arrestato un 42enne di Francofonte ritenuto l'autore del tentato omicidio, avvenuto lo scorso 30 dicembre, di un 47enne.

L'uomo avrebbe agito, secondo i militari, per vendicare l'aggressione subita dal figlio tredicenne, avvenuta 4 giorni prima: una lite con un coetaneo, figlio del 47enne, che lo aveva colpito al capo con un sasso procurandogli una ferita alla nuca medicata al pronto soccorso.

Secondo la ricostruzione dei carabinieri, si è avvalsa anche della visione di immagini di alcuni impianti di videosorveglianza, quella sera stessa ci sarebbe stata una discussione tra i due padri. Poi il 42enne era andato a prendere la pistola e dopo avere raggiunto per strada il suo avversario avrebbe sparato due colpi che hanno raggiunto la vittima all'addome e alla schiena.