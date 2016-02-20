FREEDOM 251 È LO SMARTPHONE INDIANO CHE COSTA SOLO 3 EURO

Si chiama Freedom 251 ed è lo smartphone più economico al mondo. Sembrerà incredibile ma, realizzato da una società indiana, ha un prezzo di appena 251 rupie che equivalgono a circa 3 euro. Il prodott...

Il prodotto nasce appositamente a basso costo e svolge un ruolo estremamente significativo in India, paese in cui l'utilizzo di smartphone e di internet sono ancora limitati.

Il prezzo però non deve trarre in inganno, perché, almeno sulla carta, il Freedom 251 non è poi così scadente. Lo smartphone infatti offre un display di tipo IPS con diagonale di 4 pollici e risoluzione di 960 x 540 pixel, mentre all'interno troviamo un processore quad-core da 1.3 GHz affiancato da 1 GB di RAM e da 8 GB di memoria interna, espandibile grazie allo slot microSD con supporto alle schede fino a 32 GB.Il comparto fotografico invece è composto da una webcam frontale da 0.3 Mpixel e da una posteriore da 3.2 Mpixel. Non mancano poi i moduli 3G, Bluetooth, GPS e Wi-Fi 802.11n. Lo smartphone infine è dotato di una batteria da 1450 mAh e dal sistema operativo Android 5.1 Lollipop, per meno di quattro dollari non si può davvero chiedere di più. ma la cosa più interessante per i consumatori indiani, è la possibilità di utilizzare diverse applicazioni preinstallate tra cui Facebook, Youtube e WhatsApp.