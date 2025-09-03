Frontale auto-camion sulla Catania-Ragusa: morti marito e moglie Maltesi

Un grave incidente stradale si è verificato nelle scorse ore lungo la statale 194 Catania-Ragusa, nel territorio siracusano. A perdere la vita una coppia di anziani proveniente da Malta, rimasta coinv...

Un grave incidente stradale si è verificato nelle scorse ore lungo la statale 194 Catania-Ragusa, nel territorio siracusano. A perdere la vita una coppia di anziani proveniente da Malta, rimasta coinvolta in uno scontro frontale.

Le vittime viaggiavano a bordo di una Toyota Yaris con targa maltese, quando l’auto si è scontrata con un autocarro che trasportava materiale di risulta e procedeva nella direzione opposta. L’impatto è stato violentissimo e per i due coniugi non c’è stato nulla da fare.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Lentini, che hanno provveduto a estrarre i corpi dalle lamiere contorte del veicolo. Presenti anche il personale dell’Anas per la gestione della viabilità e gli operatori del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso degli anziani.

I carabinieri hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. La strada è rimasta chiusa per diverse ore per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza.

La Procura di Siracusa ha aperto un fascicolo sull’incidente e avviato le indagini per chiarire le responsabilità del tragico schianto.