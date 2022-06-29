95047

FROSINONE. CHIAMA I CARABINIERI PERCHÈ PENSAVA CHE CI FOSSERO I LADRI IN CASA, ERA LA MOGLIE A LETTO CON L’AMANTE

Dalla paura per un possibile furto alla delusione per il tradimento da parte della moglie.Questa la sintesi della rocambolesca nottata vissuta da un giovane ciociaro. L’uomo, sposato e papà di un bamb...

Redazione
29 giugno 2022 17:01
Dalla paura per un possibile furto alla delusione per il tradimento da parte della moglie.

Questa la sintesi della rocambolesca nottata vissuta da un giovane ciociaro. L’uomo, sposato e papà di un bambino, sarebbe stato contattato telefonicamente da un vicino di casa che gli avrebbe parlato di strani rumori provenienti dalla sua abitazione, tra Ceccano e Ripi.

Temendo si trattasse di un tentativo di furto, il giovane, in quel momento fuori di casa per lavoro, ha contattato i Carabinieri.

Poco dopo, però, si è materializzata per lui l’amara sorpresa: al momento dell’irruzione nell’abitazione non sono stati trovati ladri, bensì sua moglie in compagnia dell’amante. Quest’ultimo ha provato a fuggire, ma è stato intercettato e identificato.

 

 

