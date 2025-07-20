Fuga contromano nella notte: 26enne di Nicolosi denunciato dai Carabinieri per resistenza a pubblico ufficiale

Nell’ambito delle disposizioni del Comando Provinciale Carabinieri di Catania, finalizzate al controllo del territorio e alla prevenzione di reati in genere, in tutto il territorio della provincia etn...

Nell’ambito delle disposizioni del Comando Provinciale Carabinieri di Catania, finalizzate al controllo del territorio e alla prevenzione di reati in genere, in tutto il territorio della provincia etnea, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Gravina di Catania, sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, hanno denunciato un 26enne di Nicolosi (CT), già noto per pregresse vicissitudini giudiziarie, in quanto ritenuto responsabile di resistenza a pubblico ufficiale.

In piena notte, erano circa le 02.30, la “gazzella” stava eseguendo dei controlli dinamici delle autovetture in transito quando, percorrendo la via Carrubbella, ha scorto un’utilitaria il cui conducente, poi identificato per il 26enne, accortosi della presenza dei Carabinieri, ha dato gas al motore tentando di “sfuggire” alla loro vista.

Immediata la reazione dei militari che, ovviamente, non hanno perso d’occhio quell’auto che, per scappare, ha anche imboccato alcune vie contromano, peraltro a forte velocità, fino a quando non è entrata in una via senza sbocco.

Il fuggitivo ha, dunque, immediatamente abbandonato l’autovettura, cercando di fuggire a piedi ma l’equipaggio, nonostante il buio, lo ha raggiunto e bloccato.

I successivi controlli, effettuati grazie alla sinergia con la Centrale Operativa, hanno consentito di accertare che il ragazzo non aveva mai conseguito la patente ma, nonostante tutto, si era messo alla guida del veicolo, noleggiato poco prima da un suo amico.

Sulla base degli indizi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale, il 26enne è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria, quindi affronterà un processo, e, inoltre, gli sono state contestate anche le infrazioni al codice della strada di cui si è reso autore scappando