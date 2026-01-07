Fuga di gas a Tremestieri Etneo: strada chiusa e traffico in tilt verso i paesi etnei

Momenti di apprensione nel territorio di Tremestieri Etneo , dove nel pomeriggio si è verificata una presunta fuga di gas che ha reso necessaria la chiusura di via Appiano, lungo l’asse viario in dire...

Momenti di apprensione nel territorio di Tremestieri Etneo , dove nel pomeriggio si è verificata una presunta fuga di gas che ha reso necessaria la chiusura di via Appiano, lungo l’asse viario in direzione .

La segnalazione ha fatto scattare immediatamente l’intervento dei Vigili del Fuoco e della Polizia Locale, giunti sul posto per le verifiche e per mettere in sicurezza l’area.

Presenti anche mezzi operativi, tra cui un escavatore, utilizzato per le operazioni tecniche necessarie all’individuazione del punto critico.

A causa dell’interruzione della strada, si sono registrati forti rallentamenti e code, con notevoli disagi per gli automobilisti diretti verso i comuni pedemontani come e .

Le cause della fuga di gas sono ancora in fase di accertamento. In via precauzionale, la zona è stata interdetta al traffico per consentire lo svolgimento delle operazioni in sicurezza.

⚠️ Si raccomanda agli utenti della strada di evitare l’area e di utilizzare percorsi alternativi fino al ripristino della normale viabilità.

🔴 Seguiranno aggiornamenti non appena saranno disponibili ulteriori informazioni ufficiali.