Fuga nella notte tra Paternò e Ragalna: minorenne fermato con droga e un bastone lungo quasi un metro

I Carabinieri della Sezione Operativa del Radiomobile di Paternò hanno arrestato un minorenne, residente a Biancavilla (CT), ritenuto responsabile di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”, e denunciato per “detenzione di armi od oggetti atti ad offendere” e “falsa attestazione o dichiarazione a un Pubblico ufficiale sulla identità”, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva.

L’attività si inserisce nell’ambito di un servizio di controllo del territorio, in orario serale, mirato al contrasto dell’illegalità diffusa ed al rispetto delle norme del Codice della Strada. Al riguardo, i militari di una gazzella nel transitare intorno alla mezzanotte sulla S.P. 4/II nel territorio del comune di Paternò hanno notato, in corrispondenza di una piazzola di sosta, un’utilitaria in sosta e con il motore acceso. Dall’abitacolo i Carabinieri sono riusciti a scorgere un uomo. Nel frangente, un’atra auto, alla cui guida vi era un altro uomo, ha affiancato quella in sosta.

A quel punto i Carabinieri, considerate le circostanze alquanto sospette, hanno deciso di avvicinarsi per un controllo ma, non appena i due automobilisti si sono accorti della loro presenza, con manovre pericolose per la loro incolumità, quella degli operanti e degli altri veicoli in strada, si sono dati alla fuga ad alta velocità con direzione di marcia Belpasso (CT). L’equipaggio ha inseguito la seconda auto, che si era accostata a quella in sosta, seguendo le manovre pericolose del conducente il quale, dopo aver imboccato la SP 57 in direzione Ragalna, è stato fermato in sicurezza dopo circa un chilometro.

Il giovane trovato a bordo ha subito esordito dicendo di avere 21anni e di avere dimenticato la patente di guida a casa. Dall’abitacolo del veicolo fuoriusciva un forte odore di marijuana e, pertanto, gli investigatori hanno iniziato a cercarla, trovandola poco dopo all’interno de cruscotto anteriore vicino alla leva de cambio. Qui, sono sati recuperate alcune dosi di marijuana, un paio di crack ed una di cocaina. Sulla sua persona il giovane aveva alcune banconote per un totale di 50 euro, ritenuto il ricavato dell’attività di spaccio. Tra il sedile del conducente e il sedile del passeggero anteriore è stato anche trovato e sequestrato, come la droga ed il denaro, un bastone in legno della lunghezza complessiva di 98 cm.

Le ricerche sono proseguite presso l’abitazione dove il giovane ha riferito che stava raggiungendo per la notte e qui, in presenza dei genitori, ha riferito di essere in realtà minorenne. All’interno della camera da letto del ragazzo sono stati trovate, e analogamente sequestrati, altre due dosi di marijuana oltre a materiale per il confezionamento dello stupefacente.

Sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, il minore è stato è stato arrestato e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente, che ha convalidato l’operato dei militari disponendo per lui il collocamento in una comunità di accoglienza per minori.