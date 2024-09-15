FUNGHI, 5 CASI DI INTOSSICAZIONE NEGLI ULTIMI 2 GIORNI NELLA ZONA ETNEA. LA RACCOMANDAZIONE: “FATE CONTROLLARE SEMPRE I FUNGHI RACCOLTI.

Attenzione alta, sul territorio, per la raccolta e il consumo di funghi freschi spontanei. Negli ultimi due giorni, nella zona etnea, sono stati accertati cinque casi di intossicazione da funghi, tutt...

Attenzione alta, sul territorio, per la raccolta e il consumo di funghi freschi spontanei. Negli ultimi due giorni, nella zona etnea, sono stati accertati cinque casi di intossicazione da funghi, tutti riconducibili al consumo, da parte di raccoglitori occasionali, di funghi non sottoposti al controllo gratuito presso gli Sportelli micologici aziendali, con conseguente necessità di intervento presso i Pronto Soccorso, in due casi, per il consumo della Falsa Mazza di Tamburo (chlorophyllum molybdites), e in tre casi, per il consumo di funghi a “pori rossi”, impropriamente scambiati dai raccoglitori occasionali per porcini.

DUE CASI DI INTOSSICAZIONE DA FALSA MAZZA DI TAMBURO

La raccomandazione che si ribadisce, a tutti i raccoglitori di funghi a uso privato, è di sottoporre sempre a controllo gratuito, presso gli Sportelli micologici aziendali, l’intero quantitativo di funghi raccolti, anche in considerazione del fatto che la Falsa Mazza di Tamburo è facilmente confondibile con i ricercati Cappiddini (come volgarmente viene indicata la Mazza di Tamburo, macrolepiota procera), che è invece una specie commestibile e largamente raccolta e consumata.

La Falsa Mazza di Tamburo è una specie fungina presente in America, Africa e nelle regioni temperate e sub-tropicali di tutto il mondo, che da qualche anno risulta molto presente anche nel territorio etneo e che anche l’anno precedente è stata responsabile di numerosi casi di intossicazione, trattati presso i Pronto Soccorso Ospedalieri.

TRE CASI DI INTOSSICAZIONE DA FUNGHI A “PORI ROSSI” SCAMBIATI PER PORCINI

Negli altri tre casi di intossicazione registrati, i raccoglitori hanno scambiato per porcini alcune specie di funghi a “pori rossi”, i cosiddetti muss’i voi, russeddi, funci niuri. Sotto tali dizioni volgari i venditori occasionali della zona dell’Etna erano soliti vendere funghi appartenenti alle specie di Boletus luridus (suillellus luridus), Boletus erythropus (neoboletus praestigiator), Boletus rhodoxanthus (rubroboletus rhodoxanthus) e Boletus luteocupreus (imperator luteocupreus).

Da sottolineare che se alcune specie, pur risultando commestibili dopo trattamento di prolungata e completa cottura, non possono essere commercializzate (Boletus luridus, Boletus erythropus), altre (Boletus rhodoxanthus, Boletus luteocupreus) sono da considerarsi tossiche, provocando Sindrome gastrointestinale.

Si rinnova, pertanto, l’avviso ai consumatori di far controllare tutti i funghi raccolti presso gli Sportelli micologici aziendali all’uopo attivati (vedi tabella allegata) e/o di acquistarli esclusivamente da venditori che espongano sui contenitori dei funghi il “tagliando Asp” di avvenuta certificazione, riportante la denominazione delle specie fungine, data e orario di validità.

IL 24 SETTEMBRE GLI ESAMI ANNUALI DI ABILITAZIONE ALLA VENDITA FUNGHI FRESCHI SPONTANEI

A tal proposito si comunica a tutti i venditori di funghi eduli spontanei che in data 24 settembre c.a. alle ore 9.00, presso l’aula del Dipartimento di Prevenzione sita a Cerza di San Gregorio in Via Tevere n. 39 (piano meno 1), si terrà l’esame annuale per l’abilitazione alla vendita di funghi freschi spontanei.

Tutti gli interessati sono tenuti a far pervenire al Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione (Sian) la relativa istanza (scaricabile dal sito aspct.it o cliccando qui) entro e non oltre il 20 settembre, tramite la mail [email protected] (per info: 095.2540167 / 168 / 114 / 190).t

APERTURE SPORTELLI MICOLOGICI AZIENDALI

SEDE INDIRIZZO ORARIO TELEFONO

Dipartimento di Prevenzione

Sede Centrale Ispettorato Cerza San Gregorio

Via Tevere, 39 Da lunedì a venerdì

13.00-14.00 095.2540114/167/

168/190

Unità Operativa Igiene Pubblica di Catania Catania

V.le Vittorio Veneto, 31 Da lunedì a venerdì

8.00-9.00 095.2545022/023

UO Igiene Pubblica di Bronte

(previo contatto telefonico) Bronte

Via Marziano, 50 Martedì

15.00-17.30 095.7746503/507

UO Igiene Pubblica

di Caltagirone

(previo contatto telefonico) Caltagirone

c/o Ospedale “Gravina”

Edificio “Clementi” - III piano Da lunedì a venerdì 8.00-9.00

NOTA - Lo Sportello sarà chiuso dal 23 al 27 settembre e dal

14 al 18 novembre 0933.353091/015

UO Igiene Pubblica

di Giarre Giarre

Viale Don Minzoni, 1 Da lunedì a venerdì 8.00-9.00

NOTA - Lo Sportello sarà chiuso dal 16 al 20 settembre 095.7782644

UO Igiene Pubblica

di Gravina di Catania Mascalucia

Via Regione Siciliana, 12 Da lunedì a venerdì 8.00-9.00 095.7502104

UO Igiene Pubblica

di Paternò

(previo contatto telefonico) Paternò

Via Massa Carrara, 2 Lunedì 8.00-9.00 095.7975059