FUOCHI D'ARTIFICIO ILLEGALI, POLIZIA BLOCCA ACCENSIONE DURANTE FESTA IN STRADA: TENSIONE TRA PRESENTI E AGENTI, INTERVENTO DI ALTRE VOLANTI

Nel corso di una delle serate appena trascorse, i poliziotti delle Volanti della Questura di Catania, durante il normale servizio di controllo del territorio, sono intervenuti in via della Lucciola, nel quartiere di San Giorgio, impedendo che avessero luogo dei “festeggiamenti” con tanto di batterie di artifizi pirotecnici sulla sede stradale.

Nella circostanza, gli agenti, individuati gli artifizi pirotecnici sono intervenuti per evitare che qualcuno li potesse accendere.

Nel frattempo, una folla di circa quaranta persone, intenzionata ad assistere allo spettacolo, è intervenuta per cercare di ostacolare l’attività dei poliziotti che si sono visti costretti richiedere alla sala operativa l’intervento di altri equipaggi, tanto per cercare di allontanare la folla, quanto per impedire che qualcuno potesse accendere la miccia delle batterie.

Riportata la calma, gli agenti hanno accertato la pericolosità degli artifizi, consistenti in quattro batterie di tubi monocolpo collegate tra loro con una miccia a rapida combustione, peraltro illegale, per un peso netto di materiale esplosivo pari a 2 chilogrammi.

In considerazione a quanto rinvenuto è stato necessario richiedere l’intervento di personale specializzato del Nucleo Artificieri dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico che, appena giunto sul posto, ha provveduto a mettere in sicurezza tutto il materiale esplosivo e ad inventariarlo al fine di poter procedere al sequestro a carico di ignoti.

Dato il potenziale degli artifizi pirotecnici sequestrati e all’impossibilità di poterli custodire all’interno degli uffici di Polizia per l’elevato rischio rappresentato, gli specialisti artificieri hanno informato il Pubblico Ministero di turno chiedendo e ottenendo il permesso per l’immediata distruzione.