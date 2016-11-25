A fuoco due auto (in due giorni) dell’ex difensore civico

Le vetture sono entrambe di proprietà del legale Giuseppe Fallica: indagano i carabinieri

95047.it Secondo atto intimidatorio nel giro di appena due giorni. A fuoco sono andate due auto dell’avvocato ed ex difensore civico, Giuseppe Fallica.

La prima due giorni fa, con le fiamme che avevano lambito il mezzo: la seconda volta è accaduto la notte appena trascorsa con la Citroen che si trova parcheggiata in via Vittorio Emanuele che è andata a fuoco. Ad intervenire sul posto, i pompieri del distaccamento paternese. L’incendio sarebbe di natura dolosa.

Sul fatto, indagano i carabinieri della Compagnia di Paternò.