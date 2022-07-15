FURGONE FINISCE FUORI STRADA SULLA SS121, ILLESO CONDUCENTE

Un incidente stradale si è verificato oggi 15 luglio 2022 intorno alle ore 16 sulla SS 121 in direzione Catania nei pressi del centro commerciale.Ad essere coinvolto, secondo le prime informazioni in...

Un incidente stradale si è verificato oggi 15 luglio 2022 intorno alle ore 16 sulla SS 121 in direzione Catania nei pressi del centro commerciale.

Ad essere coinvolto, secondo le prime informazioni in modo autonomo un furgone di un azienda di trasporti che per cause ancora in via di accertamento ha perso il controllo del mezzo andando a finire oltre la carreggiata.

Sul posto si è reso necessario l'intervento dei sanitari del 118 per dare le prime cure al malcapitato

In un primo momento è stato richiesto l'intervento dell elisoccorso che ha tentato di atterare nelle vicinanze del sinistro, ma vista che il conducente del mezzo non ha riportato fortunatamente nessuna grave conseguenza è stato fatto rientrato all'ospedale Cannizzaro di Catania.

Intervenuti pure i vigili del fuoco del distaccamento di Paternò per la messa in sicurezza del mezzo.

Sul posto le autorità competenti per i dovuti rilievi e stabilire l'esatta dinamica.

Il tratto interessato sta subendo rallentamenti alla circolazione

In aggiornamento