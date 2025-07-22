FURGONE IN FIAMME A GRAVINA, PAURA E TRAFFICO IN TILT ALLO SVINCOLO

Momenti di grande apprensione e pesanti disagi al traffico nella serata di ieri a Gravina di Catania, dove un furgone è stato improvvisamente avvolto dalle fiamme per cause ancora in fase di accertame...

Momenti di grande apprensione e pesanti disagi al traffico nella serata di ieri a Gravina di Catania, dove un furgone è stato improvvisamente avvolto dalle fiamme per cause ancora in fase di accertamento. L’incendio è divampato in un punto nevralgico della viabilità cittadina: la rotatoria che congiunge via Etnea, via Quasimodo e via Gramsci, uno snodo cruciale situato immediatamente dopo l’uscita della tangenziale.

L’allarme è scattato in serata, quando alte lingue di fuoco e una densa colonna di fumo nero si sono levate dal veicolo, visibili a grande distanza, gettando nel panico gli automobilisti di passaggio. La macchina dei soccorsi si è attivata immediatamente: diverse squadre dei Vigili del Fuoco sono intervenute prontamente per domare le fiamme e prevenire il rischio di esplosioni o di propagazione dell’incendio.

Sul posto sono giunte anche pattuglie dei Carabinieri e della Polizia Stradale, che, in stretto coordinamento con la Polizia Locale di Gravina, hanno cinturato l’area per garantire la sicurezza e gestire l’emergenza viabilità. Per consentire le operazioni in sicurezza, è stata disposta la chiusura temporanea dell’uscita della tangenziale per chi proveniva da Catania, con inevitabili rallentamenti lungo l’arteria. In particolare, è stato bloccato il transito in direzione di via Gramsci e il traffico è stato deviato con flusso rallentato su via Etnea.

Presente anche un’ambulanza del 118 a scopo precauzionale, ma fortunatamente non si sono registrati feriti: il conducente del mezzo sarebbe riuscito a mettersi in salvo prima che le fiamme avvolgessero completamente il veicolo.

Sul posto è giunto anche il sindaco, Massimiliano Giammusso, che ha dichiarato: “Mi sono personalmente recato sul luogo dell’incendio e ho seguito fino a pochi minuti fa le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza. Voglio ringraziare sentitamente le Forze dell’Ordine e i Vigili del Fuoco per il tempestivo intervento, che ha evitato conseguenze ben peggiori.”

I lavori di pulizia e ripristino del tratto stradale si sono protratti fino a questa mattina. La viabilità verrà completamente ripristinata non appena sarà ultimata la bonifica del manto stradale.

GRAZIE PER LE FOTO A JESSICA L.