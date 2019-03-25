FURGONE IN FIAMME NEI PRESSI DEL CENTRO COMMERCIALE
Un furgone ha preso fuoco, intorno le ore 14.30 sulla Strada Provinciale 229 nei pressi del ristorante vicino al centro commerciale.
Il Furgone, si è incendiato mentre era in marcia e percorreva la strada.
Oscure le cause che hanno portato all'innesco dell’incendio.
Immediato l’arrivo dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Paternò, che ha operato per lo spegnimento.
Nessun ferito per fortuna.
Sul posto una ditta specializzata per la pulizia della strada
