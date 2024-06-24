FURGONE SI RIBALTA DI LATO NEI PRESSI DELLO SVINCOLO MOTTA SANT'ANASTASIA
Incidente nel pomeriggio di oggi, 24 Giugno 2024 nei pressi dello svincolo autostradale di Motta Sant'Anastasia dell'autostrada a19 Catania Palermo.Pochi i dettagli al momento, per cause al vaglio da...
Pochi i dettagli al momento, per cause al vaglio da parte dell'autorità un furgone
Nel sinistro è rimasto coinvolto un furgone che ha finito la propria corsa ribaltandosi su un lato. Al momento non si conoscono ulteriori dettagli.
Sul posto i soccorsi , secondo le prime informazioni il conducente non avrebbe riportato gravi conseguenze, rallentamenti si registrano nel tratto interessato dal sinistro