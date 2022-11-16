FURTI AUTO SU COMMISSIONE , SGOMINATA BANDA OPERATIVA NEL CATANESE
Una banda di ladri specializzata nel furto di auto del gruppo Fca è stata sgominata dai carabinieri nel Catanese.
Militari dell'Arma della compagnia di Caltagirone e dei reparti speciali hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare, emessa dal Gip del Calatino, nei confronti sei persone.
Secondo l'accusa, il gruppo era operativo a Catania ed altri comuni dell'hinterland, tra i quali in particolare Caltagirone, Grammichele e Misterbianco.
Secondo la Procura di Caltagirone, che ha coordinato le indagini dei carabinieri, "l'associazione razziava autovetture su commissione, tra le quali prediligeva veicoli prodotti dal gruppo automobilistico Fca (in particolare, Fiat 500, Panda e Punto, Lancia Y, Alfa Romeo Giulietta e Jeep Renegade) che venivano 'cannibalizzati' per rivenderne le varie componenti o per effettuare estorsioni con il metodo del 'cavallo di ritorno'.
Gli accertamenti dei carabinieri dell'Arma hanno documentato l'elevata "professionalizzazione" dell'attività illecita, tanto che gli indagati, contesta l'accusa, avrebbero commesso 22 furti in 40 giorni.
Tre dei destinatari del provvedimento cautelare, inoltre, sono risultati anche essere percettori del Reddito di cittadinanza. (ANSA).