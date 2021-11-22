FURTI DI CATALIZZATORI A PATERNÒ: LA SEGNALAZIONE DEI LETTORI

Catalizzatori auto (Seicento, Panda, Punto vecchio modello) sempre più nel mirino dei ladri a Paternò.Da alcune settimane riceviamo la segnalazione di lettori, alcuni disperati perché i costi di ripar...

Catalizzatori auto (Seicento, Panda, Punto vecchio modello) sempre più nel mirino dei ladri a Paternò.

Da alcune settimane riceviamo la segnalazione di lettori, alcuni disperati perché i costi di riparazione sono elevati, di furti che avvengono nella notte.

“Siamo disperati – dice un cittadino – la scorsa notte mi hanno rubato il catalizzatore dall'auto, in pieno centro, Via Gian Battista Nicolosi, e purtroppo non sono il primo in paese vi chiedo se è possibile mettere in evidenza questo " nuovo sport" da modo che le autorità competenti possano fare un po' di più vi ringrazio in anticipo.

Altre segnalazioni ci sono giunte dalla zona Scala Vecchia e dalla Via Presidente Luigi Einaudi.

Dei veri furti per incamerare materiali dai catalizzatori che contengono metalli pregiati: platino, palladio e rodio che impiegati nei dispositivi per l’auto facilitano le reazioni chimiche, ogni pezzo rubato può rendere dai 100 ai 400 euro.

Dopo il furto per i malcapitati proprietari delle vetture è impossibile spostare le auto e spesso i pezzi si trovano con difficoltà o a prezzi elevati rispetto al valore di mercato.

I cittadini, dunque, lanciano un appello e chiedono maggiori controlli del territorio.