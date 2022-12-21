FURTI DI CATALIZZATORI A PATERNÒ: LA SEGNALAZIONE DI UN NOSTRO LETTORE

Da un nostro lettore riceviamo e pubblichiamo questa lettera che segnala un fatto allarmante che si starebbe diffondendo anche a Paternò: il furto del catalizzatore dalle automobili in sosta. Il nostr...

Da un nostro lettore riceviamo e pubblichiamo questa lettera che segnala un fatto allarmante che si starebbe diffondendo anche a Paternò: il furto del catalizzatore dalle automobili in sosta. Il nostro lettore ne è stato vittima.

Il suggerimento è naturalmente quello di stare attenti e di segnalare ogni comportamento sospetto alle Forze dell'Ordine.

"Voglio informare - scrive il nostro lettore - di un fatto grave che mi è accaduto qualche giorno fa, in quanto è importante che se ne parli sulla stampa locale, per mettere in allerta la popolazione".

“Siamo disperati – dice un cittadino – domenica notte mi hanno rubato il catalizzatore dall'auto, una Peugeot 206 in pieno centro, in via Circumvallazione e purtroppo non sono il primo in paese vi chiedo se è possibile mettere in evidenza questo " nuovo sport" da modo che le autorità competenti possano fare un po' di più vi ringrazio in anticipo.

Ho parcheggiato la macchina domenica sera e lunedì mattina l'amara sorpresa, mi sono accorto che mi hanno rubato il catalizzatore, marmitta compresa e non per ultimo pure la gomma posteriore spaccata.

Tale componente, nelle auto con qualche anno di anzianità, contiene Rodio e Palladio, materiali pregiati che vedono le loro quotazioni salire giorno per giorno. Il catalizzatore non viene infatti rubato per essere rivenduto come ricambio, ma per estrarne il materiale e rivenderlo a peso".

Dopo il furto per i malcapitati proprietari delle vetture è impossibile spostare le auto e spesso i pezzi si trovano con difficoltà o a prezzi elevati rispetto al valore di mercato.

"Ho sporto regolare denuncia presso i Carabinieri e raccogliendo informazioni anche tramite conoscenti, ho constatato che il fenomeno sta diventando frequente in modo preoccupante in città, nelle ultime settimane".

Dopo il furto per i malcapitati proprietari delle vetture è impossibile spostare le auto e spesso i pezzi si trovano con difficoltà o a prezzi elevati rispetto al valore di mercato.

"Questa mia e-mail ha come scopo principale quello di mettere al corrente più persone possibile di questo pericolo e di suggerire di tenere gli occhi ben aperti nel caso si vedessero comportamenti sospetti, tipo persone che armeggiano sotto vetture in sosta. Segnare le targhe e informare subito le Forze dell'Ordine è il suggerimento".