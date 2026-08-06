Furti e rapine nelle campagne della Piana di Catania: allarme degli agricoltori, vertice in Prefettura

Confagricoltura lancia l’allarme: mezzi rubati, aziende in difficoltà e produttori impauriti dalle incursioni delle bande.

Riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza, questa mattina in Prefettura a Catania, convocato e presieduto dal Prefetto, Pietro Signoriello. All’appuntamento presenti anche le organizzazioni dei produttori ed imprenditori agricoli, Confagricoltura e Cia, con i suoi presidenti provinciali, Giosué Arcoria e Michelangelo Arena.

Era stato proprio il presidente di Confagricoltura Catania, Giosué Arcoria, a chiedere, nei giorni scorsi, l’intervento del Prefetto Signoriello, dopo le numerose denunce di produttori agricoli di diversi Comuni della piana di Catania, che hanno subito pesanti furti di mezzi nei loro fondi agricoli. Addirittura in un caso si è trattato di una rapina, con un lavoratore presente al momento dell’arrivo della banda.

Non chiaro se il gruppo criminale, ben organizzato che agisce con il volto coperto e indossando guanti in lattice, sia sempre lo stesso. La situazione però, ha ingenerato un forte stato di preoccupazione e paura tra i produttori agricoli, non solo per il rischio di ritrovarsi in campagna al lavoro e d’improvviso veder arrivare la banda di criminali, ma anche per i danni economici, sia diretti che indiretti che ne conseguono.

I furti di mezzi spesso raggiungono cifre consistenti a tre zeri, lasciando il produttore, in alcuni casi, nell’impossibilità di poter far fronte all’acquisto immediato di un nuovo mezzo, mettendo a rischio così anche le produzioni interessate.

“Vogliamo ringraziare il Prefetto Signoriello per aver ascoltato il nostro grido d’allarme – ha evidenziato il presidente di Confagricoltura Catania, Giosué Arcoria – e con lui i vertici delle Forze dell’ordine provinciali che ci hanno annunciato il loro massimo sostegno per contrastare questo fenomeno che va immediatamente arginato. È stato un incontro proficuo. Sappiamo che l’estensione del territorio rende tutto più difficile ma ci hanno rassicurato evidenziandoci che ci sono numerose pattuglie a vigilare con costanza. La denuncia è, però, fondamentale. Ci è stato spiegato che solo attraverso una precisa segnalazione alle forze dell’ordine la fotografia del fenomeno può essere chiara e reale. Di contro se non si denuncia i dati sono falsati e la situazione non sembra di reale allarme. Noi continueremo a vigilare – ha concluso il presidente Arcoria – e sosteniamo il lavoro delle forze dell’ordine che ci hanno ribadito il loro massimo impegno e vicinanza”

Secondo i dati in possesso di Confagricoltura Catania, i furti e la rapina si sono registrati nei fondi agricoli dei territori di Motta S.Anastasia, Castel di Judica, Raddusa, Paternò, Belpasso, Ramacca e Catania.

Dai dati della Prefettura emerge come in alcune zone i reati sono in diminuzione in altri Comuni in aumento. Dati, comunque, che non chiaro quanto siano reali visto, come detto, l’assenza di denuncia in alcuni casi.