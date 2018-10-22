FURTI IN APPARTAMENTO E UN INCENDIO: 8 ARRESTI DEI CARABINIERI

Su richiesta della Procura della Repubblica di Catania, alle prime ore del mattino circa 100 militari del Comando Provinciale dei Carabinieri di Catania, supportati dai reparti specializzati (Compagni...

Su richiesta della Procura della Repubblica di Catania, alle prime ore del mattino circa 100 militari del Comando Provinciale dei Carabinieri di Catania, supportati dai reparti specializzati (Compagnia di Intervento Operativo del XII Battaglione “Sicilia”, Nuclei Cinofili ed Elicotteri), hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Catania, nei confronti di 8 soggetti indagati per i reati di associazione per delinquere finalizzata ai furti in abitazione e di incendio doloso.

L’attività di indagine, condotta dalla Compagnia Carabinieri di Gravina di Catania dal marzo 2017 al maggio 2017 e coordinata dalla Procura della Repubblica di Catania, trae origine da un episodio di incendio doloso del cancello di ingresso di un cantiere edile sito a Gravina di Catania.

Le attività tecniche e dinamiche condotte dai Carabinieri hanno consentito di accertare la costituzione di un’associazione per delinquere finalizzata alla commissione di una serie numerosa di furti in abitazione, e di furti aggravati in genere, di delinearne la specificità dei ruoli di ciascun indagato, ripetuti per ogni singolo episodio delittuoso, per il quale era ben definito chi procurasse gli obiettivi in cui commettere il furto, chi avesse le funzioni di “vedetta”, chi fosse addetto al noleggio dei mezzi e coloro i quali compiessero materialmente il furto.

Dalle indagini è emersa chiaramente la similitudine delle condotte delittuose, compiute mediante l’uso reiterato dei veicoli e dei furgoni noleggiati al fine di trasportare la refurtiva, per nascondere la quale venivano utilizzati sempre i medesimi luoghi; si è altresì accertata la ripartizione dei proventi dei furti, e della vendita della refurtiva, tra i sodali.

L’esecuzione dell’ordinanza ha comportato un intervento massivo sull’area di Gravina di Catania e zone limitrofe, Comuni in cui la criminalità trae un cospicuo sostentamento economico dall’attività legata ai furti in abitazione.

