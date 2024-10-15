FURTI NELLE SEDI DEI VIGILI DEL FUOCO A CATANIA: RUBATE ATTREZZATURE DI SOCCORSO

Nei giorni scorsi, le sedi dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Catania Sud, situata nella zona industriale, e di Catania Nord, a San Giovanni Galermo, sono state vittime di furti che hanno sottr...

Nei giorni scorsi, le sedi dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Catania Sud, situata nella zona industriale, e di Catania Nord, a San Giovanni Galermo, sono state vittime di furti che hanno sottratto attrezzature fondamentali per il soccorso tecnico urgente.

I malviventi hanno portato via diversi strumenti indispensabili per il pronto intervento, compromettendo temporaneamente l’operatività delle squadre. Questo grave atto non solo costituisce un reato, ma rappresenta un pericolo per la sicurezza della popolazione nelle aree servite da queste stazioni.

A denunciare l’accaduto sono state le organizzazioni sindacali Conapo, Cigl, Uilpa e Fns Cisl, che in una nota congiunta hanno espresso forte preoccupazione. "Purtroppo questi eventi, oltre a rappresentare dei reati perseguibili legalmente, attentano anche alla sicurezza della popolazione del territorio che la sede oggetto di razzia copre per competenza", si legge nella comunicazione. Le attrezzature rubate, destinate al soccorso tecnico urgente, sono essenziali per affrontare situazioni di emergenza e salvare vite umane.

Le sigle sindacali hanno lanciato un appello agli autori del furto, esortandoli a riconsegnare il materiale sottratto, evidenziando quanto sia indispensabile per garantire l'efficienza del servizio di soccorso. La mancanza di queste attrezzature, infatti, può compromettere seriamente l'intervento tempestivo in caso di emergenze, con conseguenze potenzialmente gravi per la comunità locale.

Le indagini sono in corso