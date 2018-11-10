FURTO A “PORTE DI CATANIA”, INTERA FAMIGLIA IN MANETTE

I Carabinieri della Stazione di Librino hanno tratto in arresto un intero nucleo familiare (due uomini e due donne) per furto aggravato all’interno del Supermercato Auchan del Centro Commerciale Porte...

I Carabinieri della Stazione di Librino hanno tratto in arresto un intero nucleo familiare (due uomini e due donne) per furto aggravato all’interno del Supermercato Auchan del Centro Commerciale Porte di Catania. I ladri cercando di eludere i controlli hanno iniziato a rubare alcune cover di smartphone per poi dirigersi verso i super alcolici e i profumi. Il sistema di videosorveglianza ha registrato tutti i loro movimenti pertanto il personale addetto alla vigilanza ha immediatamente avvisato i Carabinieri che intervenuti sul posto hanno arrestato i quattro e restituito la refurtiva, del valore di circa € 500,00 ai legittimi proprietari.

I ladri sono stati posti ai domiciliari come disposto dall’A.G. in attesa della direttissima.